Лукашенко: «Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе»

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- Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то... Пусть стреляют друг в друга, если мозгов нет. Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? (…) - цитирует президента belta.by. - Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли - славянам - воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди. И я знаю украинцев. Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада (Украины) приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит.

Лукашенко также рассказал, что говорил Путину на эту тему:

- Но чем дальше - тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там (в Украине) будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести.