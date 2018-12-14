Лукашенко: «Для нас, запомните, святое - это суверенитет»

Лукашенко: "Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На встрече с российскими журналистами Александр Лукашенко сказал о суверенитете Беларуси

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- Для нас, запомните, святое - это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия) тоже не настолько независимы, но суверенны, - сказал Александр Лукашенко. - Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России.

Президент напомнил, что он вносил массу предложений по развитию Союзного государства, однако не все были восприняты российской стороной. Сейчас снова начали подниматься вопросы, но схематично, при этом путается политика и экономика, сообщает belta.by.

- Во имя чего? Зачем вдруг сейчас? И что Россия хотела бы, что она предлагает?

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