Лукашенко о письме Брижит Бардо: «Когда здоровые животные брошены, и их усыпляют - это безобразие»

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- Мне эта тема знакома, Брижит Бардо прислала письмо. Готовим ей ответ. Брижит Бардо - величина, мало того, очень важную тему подняла, - цитирует президента belta.by.

Лукашенко сказал, что подробнее изучит вопрос о ситуации с усыплением бездомных животных.

- Когда здоровые животные брошены, и их усыпляют - это безобразие. Но безобразие наше с вами. Я, как деревенский человек, знаю, откуда появляются бездомные кошки и собаки - это от нас, это мы их выбрасываем на улицу. Поэтому мы будем вечно бороться с этой проблемой, пока сами мозги в руки не возьмем, - говорит президент.