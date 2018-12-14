2018-12-14T14:51:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о письме Брижит Бардо: «Когда здоровые животные брошены, и их усыпляют - это безобразие»

Президент Беларуси пообещал ответить на адресованное ему письмо знаменитой актрисы о защите животных
Евгения ПОПКО
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Президент отвечает на вопросы российских журналистов. Фото: БелТАПрезидент отвечает на вопросы российских журналистов. Фото: БелТА
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- Мне эта тема знакома, Брижит Бардо прислала письмо. Готовим ей ответ. Брижит Бардо - величина, мало того, очень важную тему подняла, - цитирует президента belta.by.

Лукашенко сказал, что подробнее изучит вопрос о ситуации с усыплением бездомных животных.

- Когда здоровые животные брошены, и их усыпляют - это безобразие. Но безобразие наше с вами. Я, как деревенский человек, знаю, откуда появляются бездомные кошки и собаки - это от нас, это мы их выбрасываем на улицу. Поэтому мы будем вечно бороться с этой проблемой, пока сами мозги в руки не возьмем, - говорит президент.

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