2018-12-14T14:50:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Отменить смертную казнь не могу»

Президент Беларуси напомнил, что в Беларуси состоялся референдум, на котором большинство людей высказалось против отмены смертной казни
Евгения ПОПКО
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По словам президента, самые тяжелые документы, которые ему приходится подписывать, - это смертные приговоры. Фото: БелТАПо словам президента, самые тяжелые документы, которые ему приходится подписывать, - это смертные приговоры. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко высказался на тему смертной казни во время встречи с российскими журналистами. Президент напомнил, что в Беларуси состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось против отмены смертной казни, сообщает belta.by.

- У нас прошел референдум. Отменить смертную казнь не могу, - заявил Лукашенко.

По словам президента, самые тяжелые документы, которые ему приходится подписывать, - это смертные приговоры. И прежде чем принять решение, он изучает материалы уголовного дела.

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