Лукашенко: «Отменить смертную казнь не могу»
Александр Лукашенко высказался на тему смертной казни во время встречи с российскими журналистами. Президент напомнил, что в Беларуси состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось против отмены смертной казни, сообщает belta.by.
- У нас прошел референдум. Отменить смертную казнь не могу, - заявил Лукашенко.
По словам президента, самые тяжелые документы, которые ему приходится подписывать, - это смертные приговоры. И прежде чем принять решение, он изучает материалы уголовного дела.
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