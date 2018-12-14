2018-12-14T15:06:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко подтвердил встречу с Путиным

Президент России предложил своему белорусскому коллеге встретиться 25 декабря
Евгения ПОПКО
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Лукашенко может встретиться с Путиным 25 декабря. Эту дату для встречи предложил российский президентЛукашенко может встретиться с Путиным 25 декабря. Эту дату для встречи предложил российский президентФото: Павел МАРТИНЧИК
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Президент России предлагает Александру Лукашенко встречу 25 декабря. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с российскими журналистами, сообщает belta.by. Напомним, сегодня, 14 декабря, Лукашенко отвечает на вопросы представителей российских СМИ. Он уже рассказал про суверенитет Беларуси, что думает об отмене смертной казни и цензуру.

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