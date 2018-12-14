Лукашенко: «Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны»

Александр Лукашенко: "Вот война не нужна - ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем – купим". Фото: БелТА

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- Я идеального будущего Беларуси не вижу. Даже российский Президент не сможет увидеть идеальное будущее России. У России возможности огромные. А у меня идеальное в Беларуси… Даже не у меня, а в нашей Беларуси идеального будущего никогда не будет. Потому что идеального не бывает вообще, - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

Отвечая на вопрос, какое наилучшее будущее из возможного видит для страны, Александр Лукашенко сказал:

- Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны. Вот война не нужна - ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем - купим.

Напомним, сегодня, 14 декабря, президент встретился с российскими журналистами.