2018-12-14T15:52:57+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны»

Президент Беларуси рассказал на пресс-конференции, каким он видит идеальное будущее Беларуси
Евгения ПОПКО
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Александр Лукашенко: "Вот война не нужна - ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем – купим". Фото: БелТААлександр Лукашенко: "Вот война не нужна - ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем – купим". Фото: БелТА
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- Я идеального будущего Беларуси не вижу. Даже российский Президент не сможет увидеть идеальное будущее России. У России возможности огромные. А у меня идеальное в Беларуси… Даже не у меня, а в нашей Беларуси идеального будущего никогда не будет. Потому что идеального не бывает вообще, - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

Отвечая на вопрос, какое наилучшее будущее из возможного видит для страны, Александр Лукашенко сказал:

- Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны. Вот война не нужна - ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем - купим.

Напомним, сегодня, 14 декабря, президент встретился с российскими журналистами.

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