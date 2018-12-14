2018-12-14T16:39:43+03:00
Минск
КП Беларусь

Милиция ищет мужчину, потерявшего 1500 рублей

Деньги минчанин посеял в магазине
Евгения ПОПКО
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Милиция разыскивает этого мужчину, чтобы отдать ему деньги. Фото: ГУВД МингорисполкомаМилиция разыскивает этого мужчину, чтобы отдать ему деньги. Фото: ГУВД Мингорисполкома
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В декабре этого года мужчина в магазине «Коммунарка», который находится по ул. Аранская, 18, потерял 1500 рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Деньги сейчас находятся в Ленинском РУВД Минска.

Милиция просит отозваться мужчину или людей, которые его знают, и позвонить по следующим телефонам: (029) 256-06-72, (029) 674-37-11, (029) 158-07-67, 102.

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