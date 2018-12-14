Лукашенко о российской авиабазе в Беларуси: «Никому база не нужна»

Президент отметил, что в Беларуси есть несколько баз ВВС. Фото: БелТА

Президент Беларуси заявил об этом на встрече с российскими журналистами

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Александр Лукашенко рассказал, что в рамках Союзного государства у Беларуси и России высокий уровень интеграции, в том числе в военной области.

- Правда, испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3 - 4 минуты - время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета - взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход - вот мы базу тут разместим, - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в Беларуси есть несколько баз ВВС:

- На любую базу завтра сажайте 10 - 20 - 30 самолетов. Пользуйтесь, - сказал Александр Лукашенко. При этом президент отметил, что ранее обращался к руководству России с просьбой дать десяток самолетов, на что не последовало однозначного положительного ответа.

- Я говорю: ты что, намекаешь, что я должен купить? У меня таких денег нет. Мне за газ надо платить, кредиты возвращать. И вообще, если откровенно говорить, ты что, хочешь, чтобы я купил автомат для того, чтобы тебя защищать? - цитирует президента belta.by.