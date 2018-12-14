2018-12-17T10:29:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в выходные: с воскресенья ожидается слабая метель

15 и 16 декабря столбик термометра покажет от нуля до -15
Евгения ПОПКО
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В эти выходные ожидается снежная погодаВ эти выходные ожидается снежная погодаФото: Павел МАРТИНЧИК
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В субботу, 15 декабря, местами ожидается небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток от 0 до -6, сообщает pogoda.by.

В воскресенье, 16 декабря, утром и днем по западу прогнозируют кратковременный снег, слабую метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью ожидается от -3 до -9, а по востоку при прояснениях до -11. Температура днем от -1 до -7.

В понедельник, 17 декабря, ночью в западных, а днем и в центральных районах страны пройдет кратковременный снег, слабая метель. Температура воздуха в течение суток от -3 до -10, ночью по востоку страны при прояснениях до -15°. Днем в западных районах столбик термометра покажет от нуля до -2.

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