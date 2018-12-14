В гомельской квартире загорелся телевизор

Что же стало причиной пожара, сейчас устанавливается. Фото: МЧС РБ

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ЧП произошло 13 декабря днем в Гомеле. Спасатели выехали по сообщению о пожаре квартиры в многоквартирном доме по улице Свиридова, сообщает МЧС.

Как выяснилось, в квартире горел телевизор на деревянной тумбе в двухкомнатной квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожар ликвидировали спасатели. Что же стало причиной пожара, сейчас устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.