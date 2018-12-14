2018-12-17T10:26:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске рядом с жилым домом нашли гранату

Жильцов эвакуировали
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Витебске рядом с жилым домом нашли гранату времен ВОВ. Фото с сайта pixabay.comВ Витебске рядом с жилым домом нашли гранату времен ВОВ. Фото с сайта pixabay.com
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Инцидент случился вечером 13 декабря. Звонок в дежурную службу УВД поступил в 18.40. Девушка сообщила об опасной находке на улице Ленинградской возле первого подъезда дома №140 Б.

Место оперативно оцепили, а 17 жильцов дома эвакуировали. В 19.50 саперно-пиротехническая группа в/ч 5524 обнаружила гранату Ф-1 без взрывателя времен Великой Отечественной войны, боеприпас был вывезен в безопасное место и уничтожен.

После осмотра прилегающей территории в 20.10 оцепление сняли, пишет belta.by.

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