"Горизонт" создаст первый в Беларуси инновационный центр электроники

Он откроется в Минске в январе 2019 года

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Центр будет заниматься развитием электроники в промышленности. В нем будут работать более 1 тысячи специалистов, которые займутся разработкой инновационных продуктов, таких как телефоны или камеры, рассказал belta.by генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

"Горизонт" также планирует в ближайшее время реализовать проект по выпуску электроники для автомобилей завода "БЕЛДЖИ". У предприятий холдинга есть опыт в разработке электроники для автопрома Германии, авионики для самолетов.

- Экспортируем продукцию в европейские, азиатские страны, в том числе в Японию. За последние три года увеличили экспорт более чем 3,5 раза, речь идет о сотнях миллионов долларов. Наши специалисты проходят стажировки, обучение, что позволяет им быть более подготовленными к проведению международных переговоров, - отметил гендиректор.