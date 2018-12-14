2018-12-17T10:23:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трассе Гомель - Калинковичи фура ехала по встречке на большой скорости

Пользователи социальных сетей объясняют это по-разному [видео]
Надежда СЕРГЕЕВА
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На трассе "Гомель-Калинковичи" грузовик ехал по встречке на большой скорости. Фото с сайта gomel.todayНа трассе "Гомель-Калинковичи" грузовик ехал по встречке на большой скорости. Фото с сайта gomel.today
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Как пишет портал "Сильные новости", в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент, когда фура на большой скорости двигается по встречной полосе.

Подпись под роликом говорит о том, что инцидент произошел на трассе Гомель - Калинковичи" На записи хорошо видно, что большегруз зажег аварийку, это может означать, что водитель понимает, что что-то идет не так.

В комментариях к видео пишут, что такая фура была на трассе не одна. Некоторые предполагают, что грузовик вынесло на встречку, а потом водитель искал удобное место для того, чтобы вернуться в свою полосу.

Фура на большой скорости движется по встречной полосе Трасса М10 (Гомель-Калинковичи) .Видео от подписчика: https://vk.com/svautochannel

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