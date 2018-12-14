В Любанском районе из-за пьяного курящего соседа погибли два человека

В Любанском районе из-за пьяного соседа погибли два человека. Фото с сайта СК

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Пожар произошел ночью 9 декабря в жилом доме в агрогородке Сосны-2. В одной из квартир сотрудники РОЧС обнаружили тела 67-летней хозяйки и ее 61-летнего сожителя без признаков жизни.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в ходе которого тщательно исследована обстановка, проверено используемое печное оборудование, получены пояснения очевидцев, жильцов, а также установлен предполагаемый очаг возгорания. Согласно заключению специалистов управления ГКСЭ по Минской области, мужчина и женщина умерли от отравления угарным газом, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем одного из жильцов дома. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летний мужчина ночью вышел из квартиры, оставив непотушенную сигарету. Произошло возгорание пола в его комнате, и соседи по площадке получили смертельную дозу угарного газа в результате задымления.