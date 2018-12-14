2018-12-17T10:21:43+03:00
Общество
КП Беларусь

БЖД назначила 180 дополнительных поездов в дни новогодних праздников

Работа по назначению дополнительных поездов продолжается
Надежда СЕРГЕЕВА
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БЖД назначила 180 дополнительных поездов в дни новогодних праздников. Фото с сайта БЖДБЖД назначила 180 дополнительных поездов в дни новогодних праздников. Фото с сайта БЖД
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С 22 декабря 2018 года по 12 января 2019 года БЖД уже назначено 180 дополнительных поездов: 131 поезд - в межрегиональном сообщении и 49 - в международном сообщении, сообщили в пресс-центре БЖД.

С учетом увеличения пассажиропотока большее количество поездов предусмотрено на 22, 25, 29 декабря 2018 года и 7 января 2019 года.

Во взаимодействии с железнодорожными администрациями сопредельных государств в международном сообщении дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск - Москва - Минск, Минск - Санкт-Петербург - Минск, Москва - Брест - Москва, Санкт-Петербург - Брянск, Москва - Калининград - Москва, Адлер - Калининград, Гомель - Сновск - Гомель, Минск - Вильнюс - Минск.

В межрегиональном сообщении назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск- Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Пинск, Витебск - Могилев, Витебск - Брест, Могилев - Гомель, Мозырь (ст. Козенки) - Минск.

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