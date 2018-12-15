2018-12-17T10:19:35+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко стала лучшей теннисисткой 2018 года в Беларуси

Среди мужчин почетное звание получил Илья Ивашко
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Арина Соболенко стала лучшей теннисисткой 2018 года в Беларуси. Фото: Noticias de BelarúsАрина Соболенко стала лучшей теннисисткой 2018 года в Беларуси. Фото: Noticias de Belarús
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20-летняя Арина Соболенко в 2018 году заметно прогрессировала. Талантливая спортсменка победила на двух турнирах серии WTA и вошла в топ-20 лучших игроков мира. А Илья Ивашко занимает наиболее высокое, 92-е, место в одиночном разряде рейтинга ATP среди белорусов.

Александра Згировского и Юлию Готовко назвали лучшими юниорами. Определены и победители в номинациях "Прорыв года" - Александра Саснович, "Олимпийские надежды" - Мартин Борисюк, Александра Азарко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков; "Капитан года" - Татьяна Пучек; "Характер года" - Вера Лапко, "Игрок парного разряда" - Лидия Морозова, "Результат года" - чемпионки Европы в парном разряде Яна Колодынска и Виктория Канапацкая, "Команда года" - Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович, "Капитан команды" - Игорь Ибришбегович, пишет belta.by.

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