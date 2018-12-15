2018-12-17T10:18:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйске автомобилистка сбила двух пешеходов, один погиб на месте

52-летняя женщина не справилась с управлением: она сбила людей и врезалась в жилой дом
Эвика ОТТО
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52-летняя женщина не справилась с управлением: она сбила людей и врезалась в жилой дом. Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома.52-летняя женщина не справилась с управлением: она сбила людей и врезалась в жилой дом. Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
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Авария произошла около 21.25 в пятницу вечером, 14 декабря. Водитель ехала на «Форд Гелакси» по улице Комбинатская. Но внезапно около дома №140 она не справилась с управлением и сбила двух пешеходов. Затем вылетела за пределы проезжей части, врезалась в световую опору, протаранила забор и в итоге врезалась в сгоревший ранее дом.

Один из пешеходов, 27-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте. Еще один - 45-летний бобруйчанин, в тяжелом состоянии госпитализирован. Проводится проверка, сообщает ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

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