Подросток пытался пройти с топором и двумя ножами на хоккей в Гомеле. Фото: uvd.gomel.by

А в квартире парня нашли боевые патроны - он задержан, возбуждено уголовное дело

Изменить размер текста: A A

Несовершеннолетний пришел на хоккейный турнир в Гомеле с походным топориком и ножами, его задержали омоновцы, которые досматривали посетителей, входивших в Ледовый дворец. В пятницу, 14 декабря, здесь открылись областные соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба». Когда милиционеры стали досматривать 17-летнего парня, заметили, что он несет холодное оружие.

- В матерчатом рюкзаке защитного цвета обнаружен походный топорик в чехле, раскладной нож. За поясом найден нож в чехле, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. - В ходе дальнейшего разбирательства был проведен осмотр места жительства подростка - в квартире нашли 24 патрона разного калибра.

Три обнаруженных патрона экспертиза признала пригодными для стрельбы боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию.

О личности подростка пока известно то, что к административной и уголовной ответственности его раньше не привлекали. А сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Несовершеннолетний задержан, ведется следствие.