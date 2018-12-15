2018-12-17T10:17:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подросток пытался пройти с топором и двумя ножами на хоккей в Гомеле

А в квартире парня нашли боевые патроны - он задержан, возбуждено уголовное дело
Павел МИЦКЕВИЧ
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Подросток пытался пройти с топором и двумя ножами на хоккей в Гомеле. Фото: uvd.gomel.byПодросток пытался пройти с топором и двумя ножами на хоккей в Гомеле. Фото: uvd.gomel.by
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Несовершеннолетний пришел на хоккейный турнир в Гомеле с походным топориком и ножами, его задержали омоновцы, которые досматривали посетителей, входивших в Ледовый дворец. В пятницу, 14 декабря, здесь открылись областные соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба». Когда милиционеры стали досматривать 17-летнего парня, заметили, что он несет холодное оружие.

- В матерчатом рюкзаке защитного цвета обнаружен походный топорик в чехле, раскладной нож. За поясом найден нож в чехле, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. - В ходе дальнейшего разбирательства был проведен осмотр места жительства подростка - в квартире нашли 24 патрона разного калибра.

Три обнаруженных патрона экспертиза признала пригодными для стрельбы боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию.

О личности подростка пока известно то, что к административной и уголовной ответственности его раньше не привлекали. А сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Несовершеннолетний задержан, ведется следствие.

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