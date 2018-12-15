2018-12-17T10:16:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Осторожно, снежный коллапс! 16 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

По западу Беларуси ожидается сильный и мокрый снег, на дороге - снежные заносы
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Завтра лучше остаться дома! Фото: Евгения ГУСЕВАЗавтра лучше остаться дома! Фото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье синоптики обещают облачность, местами - кратковременный снег. Днем по западу страны прогнозируется сильный, мокрый снег, на отдельных участках дорог - снежные заносы. Местами ожидается слабая метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2 - 8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 10 градусов. В середине дня будет 1 - 6 градусов ниже нуля, пишет belta.by.

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