Министр обороны заявил о изменении условий отсрочки от армии

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- По простым расчетам, около 80% молодых людей не получают военно-учетную специальность в Вооруженных силах при прохождении срочной или других видов службы. Это влияет на состояние защищенности государства и обороноспособности… Поэтому тут мы видим единственный путь - внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки… Естественно, останутся отсрочки в отношении семейного положения, состояния здоровья и по другим вопросам. Ведь Вооруженные силы ни в коем разе не заинтересованы в том, чтобы молодой человек с каким-то заболеванием призывался в армию", - сказал министр обороны Беларуси Андрей Равков, пишет belta.by.

Равков также сделал акцент на том, что недавно военнослужащим срочной службы более чем в два раза увеличили денежное довольствие.

- Может быть, это мало по сравнению с заработком в IT-сфере, но тоже серьезно и значимо в государстве, - заметил министр.

В заключение Андрей Равков рассказала о современной армии:

- Сейчас это уже не та армия, когда служили родители сегодняшних солдат. Это другие казармы, полигоны и иное отношение к военной подготовке. Нет у нас множества нарядов, которые были раньше. И когда некоторые пишут, что в армии траву красят и только листву убирают, - это неправда. Да, конечно, в хозяйственные дни чистят и убирают, но все остальное направлено на боевую подготовку. И это самое главное.