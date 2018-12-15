Снова на копеечку. В Беларуси в 27 раз за год дорожает автомобильное топливо

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На заправках цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,54 руб., АИ-98-К5-Евро - 1,75 руб., ДТ - 1,54 руб. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

- За январь - декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллара США. Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за указанный период увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 27 процентов, в рублевом - на 37 процентов. Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья, - говорится в сообщении.