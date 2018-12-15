Фотофакт. В Минске зажгли Главную елку страны

В этом году главную елку страны украсили пиксельной гирляндой Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вместе с ней праздничной иллюминацией засияли и остальные зеленые красавицы во всех районах столицы.

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Подготовка Минска к Новому году и Рождеству, можно сказать, практически завершена. Уже украшены праздничными гирляндами улицы и проспекты, появились светящиеся фигуры на площадях. В каждом районе столицы установили елки. Последний штрих – включить световую иллюминацию на них.

Рисунок на елке меняется каждые 10 секундФото: Павел МАРТИНЧИК

15 декабря одновременно разными огоньками засияли все елки в городе. Конечно, больше всего внимания – к главной елке страны на Октябрьской площади. 35-метровую красавицу в этом году украсили пиксельной гирляндой, выглядит это, словно это большой экран, транслирующий разные фигуры и надписи. Каждые 10-15 секунд рисунок меняется.

засияла новой иллюминацией и елка у Дворца спортаФото: Павел МАРТИНЧИК

Включили световую иллюминацию и на новой елочке у Дворца спорта. Получился настоящий арт-объект со световыми элементами спиральной формы.

У Дворца спорта появилась 16-метровая ель без хвои, со световыми элементамиФото: Павел МАРТИНЧИК

Засияла огнями и елка у дворца спортаФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК