Пожар на "Брестском мясокомбинате": сгорело 150 кг колбасы

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Пожар вспыхнул в субботу, 15 декабря, в здании колбасно-кулинарного цеха Брестского мясокомбината по ул. Писателя Смирнова. ЧП произошло на первом этаже, в камере охлаждения, где хранилась готовая продукция, сообщает brest.mchs.gov.by.

В тот момент в двухэтажном здании цеха было 42 человека. Увидев пожар, один из них запустил систему оповещения при помощи ручного пожарного извещателя, и еще до прибытия спасателей из здания было эвакуировано 40 человек. Однако на втором этаже оставались еще два работника, которые не могли самостоятельно выйти из горящего цеха. Их спасли сотрудники МЧС, а пожар был ликвидирован.

В результате ЧП огнем было повреждено около 150 кг колбасы и 10 пластиковых ящиков для хранения продукции. Закопчены стены и потолок в камере охлаждения. На технологический процесс пожар не повлиял, предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Причина пожара устанавливается.