2018-12-17T09:28:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Конфликт на дороге: водители порезали друг другу шины автомобилей

ЧП произошло по улице Орловская - Сморговский тракт
Ирина ВЕТРОВА
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Водители порезали друг другу шины. Фото: guvd.gov.byВодители порезали друг другу шины. Фото: guvd.gov.by
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Дорожное происшествие случилось в субботу днем, 15 декабря.

В Минске у водителей автомобилей Peugeot 306 и Proton Satria 315 во время езды по улице Орловская - Сморговский тракт возник конфликт. В результате водитель Proton Satria 315 остановился и открыл дверь, чтобы прояснить ситуацию, а Peugeot 306 врезался в нее. Об этом сообщает guvd.gov.by.

Дальше конфликт стал набирать обороты. Водитель и пассажир автомобиля Proton Satria 315 не стали сдерживать эмоции и разбили зеркала заднего вида автомобиля Peugeot 306, а также порезали шины авто...

Оба водителя были задержаны сотрудниками Центрального РУВД Минска.

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