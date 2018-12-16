Конфликт на дороге: водители порезали друг другу шины автомобилей

Изменить размер текста: A A

Дорожное происшествие случилось в субботу днем, 15 декабря.

В Минске у водителей автомобилей Peugeot 306 и Proton Satria 315 во время езды по улице Орловская - Сморговский тракт возник конфликт. В результате водитель Proton Satria 315 остановился и открыл дверь, чтобы прояснить ситуацию, а Peugeot 306 врезался в нее. Об этом сообщает guvd.gov.by.

Дальше конфликт стал набирать обороты. Водитель и пассажир автомобиля Proton Satria 315 не стали сдерживать эмоции и разбили зеркала заднего вида автомобиля Peugeot 306, а также порезали шины авто...

Оба водителя были задержаны сотрудниками Центрального РУВД Минска.