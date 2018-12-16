Авария в Минске: столкнулись "Ягуар" и "Фольксваген"

К месту ДТП подъехало несколько машин "Скорой помощи". Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Один из автомобилей перевернут, второй значительно поврежден

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Серьезная авария случилась в Минске сегодня утром, в воскресенье, 16 декабря, на перекрестке улиц Нововиленская - Орловская.

В час дня машины еще оставались на месте аварии.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Водитель автомобиля "Ягуар" ехал по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и столкнулся с автомобилем "Фольксваген", который двигался со стороны проспекта Победителей по улице Орловской.

Из-за столкновения "Фольксваген" наехал на бордюрный камень, опрокинулся и врезался в светофор.

Двоих пострадавших забрали в больницу.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Авария произошла примерно в 9.30 утра.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Пассажир и водитель "Фольксвагена" доставлены в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, представитель следствия и специалист Государственного комитета судебных экспертиз. Об этом сообщает ГАИ Минска в своем телеграм-канале.

Водитель и пассажир "Фольксваген" доставлены в больницу.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

"Ягуар" ехал по Нововиленской со стороны переулка Червякова.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ