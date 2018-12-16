2018-12-17T09:26:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Авария в Минске: столкнулись "Ягуар" и "Фольксваген"

Один из автомобилей перевернут, второй значительно поврежден
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
К месту ДТП подъехало несколько машин "Скорой помощи".К месту ДТП подъехало несколько машин "Скорой помощи".Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Серьезная авария случилась в Минске сегодня утром, в воскресенье, 16 декабря, на перекрестке улиц Нововиленская - Орловская.

В час дня машины еще оставались на месте аварии. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

В час дня машины еще оставались на месте аварии.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Водитель автомобиля "Ягуар" ехал по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и столкнулся с автомобилем "Фольксваген", который двигался со стороны проспекта Победителей по улице Орловской.

Из-за столкновения "Фольксваген" наехал на бордюрный камень, опрокинулся и врезался в светофор.

Двоих пострадавших забрали в больницу. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Двоих пострадавших забрали в больницу.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Авария произошла примерно в 9.30 утра. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Авария произошла примерно в 9.30 утра.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Пассажир и водитель "Фольксвагена" доставлены в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, представитель следствия и специалист Государственного комитета судебных экспертиз. Об этом сообщает ГАИ Минска в своем телеграм-канале.

Водитель и пассажир "Фольксваген" доставлены в больницу. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Водитель и пассажир "Фольксваген" доставлены в больницу.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

"Ягуар" ехал по Нововиленской со стороны переулка Червякова. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

"Ягуар" ехал по Нововиленской со стороны переулка Червякова.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Авария случилась на перекрестке улиц Нововиленская и Орловская. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Авария случилась на перекрестке улиц Нововиленская и Орловская.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина
Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске
БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»
Кремль: планов полного объединения РФ и Беларуси нет
В Несвиже в милицейской машине нашли повешенным мужчину
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом»
Лукашенко о бюджете: Надо считать каждую копейку
Александр Мошенский: В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому
В полоцком музее открылась уютная выставка - там показывают теплые узорчатые варежки
2 января - рабочий день, а на майские отдыхаем пять дней подряд
Трезвый мужчина убил молотком знакомого из-за испорченного электронного носителя
В Пинске видеоблогера оштрафовали за фан-встречу на площади Ленина
Подростки украли в ТЦ туфли, которые женщина оставила без присмотра, и сдали их в магазин
Лось пошел по тонкому льду озера. Его спасали сотрудники МЧС
Очередь из фур: больше 1700 машин стоит на выезд из Беларуси
Туристы простояли на литовско-белорусской границе всю ночь
В Беларуси будут две рабочие субботы подряд. Объявят ли 2 января выходным?
Сильный снег и мороз до -10 градусов накроют Беларусь
В Червене рухнула главная новогодняя елка
Бьорндален: Ну, конечно, Дашу я люблю больше, чем Беларусь
Умерла пассажирка "Фольксвагена", перевернувшегося в ДТП на Орловской