В "Парке истории Сула" под Столбцами случился пожар

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Пожар вспыхнул вечером 15 декабря в историческом комплексе в деревне Сула в Столбцовском районе. Когда спасатели МЧС приехали, уже горела открытым пламенем крыша здания «Королевской ассамблеи», построенного в XlX веке.

Как сообщает mchs.gov.by, пожар был оперативно потушен спасателями. Никто из людей не пострадал. Одна из версий произошедшего - короткое замыкание электропроводки.

Известно, что реконструкция здания проводилась в 2008 году.