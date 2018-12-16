КП Беларусь
В "Парке истории Сула" под Столбцами случился пожар
Когда спасатели приехали, кровля горела открытым пламенем
Горела крыша здания, построенного в XlX веке. Фото: mchs.gov.by
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Пожар вспыхнул вечером 15 декабря в историческом комплексе в деревне Сула в Столбцовском районе. Когда спасатели МЧС приехали, уже горела открытым пламенем крыша здания «Королевской ассамблеи», построенного в XlX веке.
Как сообщает mchs.gov.by, пожар был оперативно потушен спасателями. Никто из людей не пострадал. Одна из версий произошедшего - короткое замыкание электропроводки.
Известно, что реконструкция здания проводилась в 2008 году.