2018-12-16T14:39:37+03:00
Спорт
КП Беларусь

Домрачева поделилась фотографиями семейного ужина в Норвегии

И опубликовала рецепт норвежского печенья
Ирина ВЕТРОВА
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Домашний ужин Дарьи в Норвегии. Фото: instgram.com/dadofunДомашний ужин Дарьи в Норвегии. Фото: instgram.com/dadofun
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась душевными семейными снимками. На своей странице в Instagram она выложила фото домашнего ужина в Норвегии. На одном из них Дарья вместе с мужем Оле-Эйнаром Бьорндаленом и гостями сидит за столом, на другом улыбающийся Бьорндален готовит еду. Подписчики активно желают паре приятного аппетита и интересуются, действительно ли в сковороде гречка.

Бьорндален готовит ужин. Фото: instagram.com/dadofun

Бьорндален готовит ужин. Фото: instagram.com/dadofun

Еще на одной фотографии - несколько блюд на столе. Это фото Дарья подписала так: "Пятница во многих семьях Норвегии - день Тако. Здорово создавать свой собственный вкус из этих ярких ингредиентов.- почти как рисовать свою картину :). Ещё один вид искусства?"

На столе - блюда с яркими ингредиентами. Фото: instagram.com/dadofun

На столе - блюда с яркими ингредиентами. Фото: instagram.com/dadofun

А сегодня в аккаунте спортсменки появился пост о том, что она приготовила норвежское печенье. Королева биатлона даже поделилась рецептом с подписчиками.

"Отличная предновогодняя забава для всей семьи! - написала Дарья. - Норвежские пряничные печенюшки! Мы получили огромное удовольствие от их приготовления и наслаждаемся отменным вкусом за чашкой чая. Напекли печенек столько, что даже думаем украсить ими ёлку! Как вам идея?"

Рецептом этого печенья Дарья поделилась с подписчиками. Фото: instagram.com/dadofun

Рецептом этого печенья Дарья поделилась с подписчиками. Фото: instagram.com/dadofun

Напомним, этим летом Дарья Домрачева ушла из большого спорта, объяснив это тем, что не нашла возможности совмещать семью и спортивную карьеру.

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