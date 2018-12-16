Мужчину задела одна машина, а потом сбила насмерть другая

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Страшное ДТП случилось вечером в субботу, 15 декабря, в нескольких километрах от Витебска. 61-летний пешеход шел по проезжей части дороги, когда его задел водитель легкового автомобиля "Ситроен Сахо", который двигался в попутном направлении.

Как сообщает ГАИ Витебской области, от столкновения с машиной мужчина упал на дорогу. В этот момент его переехал другой автомобиль - "Додж Калибер", следовавший за легковушкой. За рулем машины была 40-летняя женщина.

Мужчина умер на месте.