2018-12-17T09:19:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчину задела одна машина, а потом сбила насмерть другая

Авария произошла под Витебском
Ирина ВЕТРОВА
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Авария случилась под Витебском. Фото: vk.com/vitebsk__jaiАвария случилась под Витебском. Фото: vk.com/vitebsk__jai
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Страшное ДТП случилось вечером в субботу, 15 декабря, в нескольких километрах от Витебска. 61-летний пешеход шел по проезжей части дороги, когда его задел водитель легкового автомобиля "Ситроен Сахо", который двигался в попутном направлении.

Как сообщает ГАИ Витебской области, от столкновения с машиной мужчина упал на дорогу. В этот момент его переехал другой автомобиль - "Додж Калибер", следовавший за легковушкой. За рулем машины была 40-летняя женщина.

Мужчина умер на месте.

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