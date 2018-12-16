Мужчина хотел срезать дорогу через Западную Двину и чуть не утонул

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Прогулка по льду могла закончиться трагедией. В субботу, 15 декабря, мужчина шел через покрытую льдом Западную Двину и провалился под лед в пятидесяти метрах от берега. Прохожие вызвали спасателей МЧС. Как сообщает mchs.gov.by, толщина льда на реке в этот день была около пяти сантиметров.

С помощью спасательной доски и конца Александрова работники МЧС помогли мужчине выбраться из полыньи. После осмотра врачами он был доставлен в районную больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Спасатели напоминают: выходить на лед опасно!