КП Беларусь
На этапе Кубка мира по биатлону белоруски стали пятыми
На первом месте - команда Италии
Команда Беларуси - на пятом месте. Фото: biathlon.by
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Сегодня, в воскресенье, 16 декабря, на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене женская сборная Беларуси заняла пятое место, сообщает biathlon.by.
В составе нашей сборной были Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина. Девушки отстали от команды победителей на 1 минуту 34 секунды.
Победительницами стали итальянки, второе место завоевала команда Швеции, третье место - у француженок. Четвертую строчку заняла команда из России.