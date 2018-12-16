2018-12-17T09:16:45+03:00
Спорт
КП Беларусь

На этапе Кубка мира по биатлону белоруски стали пятыми

На первом месте - команда Италии
Ирина ВЕТРОВА
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Команда Беларуси - на пятом месте. Фото: biathlon.byКоманда Беларуси - на пятом месте. Фото: biathlon.by
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Сегодня, в воскресенье, 16 декабря, на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене женская сборная Беларуси заняла пятое место, сообщает biathlon.by.

В составе нашей сборной были Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина. Девушки отстали от команды победителей на 1 минуту 34 секунды.

Победительницами стали итальянки, второе место завоевала команда Швеции, третье место - у француженок. Четвертую строчку заняла команда из России.

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