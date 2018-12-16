Умерла пассажирка "Фольксвагена", перевернувшегося в ДТП на Орловской

Ей было 69 лет

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Сегодня, 15 декабря, в Минске произошла жуткая авария со смертельным исходом.

Как мы уже сообщали, ДТП случилось на перекрестке улиц Нововиленская и Орловская. Водитель "Ягуара" столкнулся с автомобилем "Фольксваген", тот наехал на бордюрный камень и перевернулся, врезавшись в светофор. Пассажир и водитель "Фольксваген" были доставлены в больницу.

Как сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале, пассажирка "Фольксвагена" получила тяжкие телесные повреждения и умерла в больнице. Ей было 69 лет.

Также стало известно, что за рулем "Ягуара" был 66-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет ищет очевидцев аварии. Если вы были на месте происшествия, откликнитесь по телефонам: 389-55-55, +375 333-336-719.