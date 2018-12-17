Бьорндален: Ну, конечно, Дашу я люблю больше, чем Беларусь

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Журналистка телеканала «Беларусь 1» Анна Эйсмонт побывала в норвежском Бейтостолене в гостях у Дарьи Домрачевой и Оле-Эйнара Бьорндалена. Материал для программы «Женщины и спорт» еще выйдет. В программе «Главный эфир» показали фрагменты интервью с Бьорндаленом.

- Дарью очень уважают как спортсменку, - рассказал знаменитый спортсмен. - Норвежцы любят ее за это. Ну, конечно, кроме спорта, она еще и замуж за меня вышла. Ее очень поддерживают норвежские журналисты, среди которых есть несколько моих хороших друзей. И они любят ее больше, чем меня! Она им нравится как человек, как она справлялась с трудностями на соревнованиях, как она ездит на лыжах. Она - особенная. Она даже отвечает по-особенному. Не так, как другие люди. Она делает это по-своему, вот поэтому люди и любят ее такой. Она всегда остается собой, она не создает какой-то особый имидж, она стопроцентная Дарья! Вот тот ключ, почему людям она нравится.

- Вы сейчас живете на две страны. А полюбили ли вы Беларусь так, как Дашу?

- Люблю ли я Беларусь так, как Дашу? Ну, конечно, Дашу я люблю больше! Я знаю немного о Беларуси. Совсем немного - про Минск, пару человек отсюда. Но Минск удивляет. Потому что у тебя совершенно другое представление о Беларуси и Минске до того, как ты сюда приезжаешь. Мне кажется, что Беларуси и Минску нужно лучше рассказывать о себе, создать очень хорошую рекламу для страны. Потому что о Беларуси немного знают. Есть над чем поработать!

Но белорусские традиции в еде и гостеприимстве невероятны. Город - в топе самых чистых городов, которые я знаю. Здесь очень чисто. У вас хорошие парки. Для двухмиллионного города - это очень хорошо! Особенно для спортсменов, говорю вам как спортсмен. У вас большие пробки, но ты все равно не чувствуешь, что ты находишься в двухмиллионном городе.

Минск - красивый город. У вас есть все, что вы хотите: хорошие рестораны, театры. Мне хочется, чтобы Беларусь вынесла все это на международный уровень, на английском языке.

Я вожу машину, теперь знаю город хорошо. Но для тех, кто не знает русского, водить машину - это проблема. А как туристический город он фантастический! Я считаю, что здесь есть все, чтобы любить этот город, - сказал Оле-Эйнар Бьорндален.

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