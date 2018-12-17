В Червене рухнула главная новогодняя елка

Изменить размер текста: A A

Украшенная новогодняя елка рухнула в городе Червень.

Елку недавно установили на главной площади Червеня, украсили шарами и гирляндами. Но, как сообщает mlyn.by, слабо укрепленная новогодняя красавица не выдержала порывистого ветра и рухнула на землю. Это случилось вечером в воскресенье 16 декабря, жители города рассказали об этом в соцсетях. Ветер в Червене был порывистый, достигал 13 метров в секунду. О пострадавших не сообщается.

Одна из елок Вильнюса.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Кстати, в вильнюсском Ужуписе - районе художников и деятелей искусств - в этом году есть “упавшая” елка. Ее так и установили - горизонтально.

Посмотрите, как Минск засиял новогодними огнями. Фотографии, после которых не остается сомнений – Новый год скоро! (подробнее)

У Дворца спорта открылась новогодняя ярмарка: улитки за полтора рубля, чурчхела за 10 и глинтвейн на французском вине. Целый месяц минчане смогут приходить погреться горячими напитками и перекусить (подробнее)