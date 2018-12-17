2018-12-17T10:56:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Червене рухнула главная новогодняя елка

Новогодняя красавица не выдержала порывистого ветра
Ирина АВИДОВА
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Елка была слабо закреплена. Фото: mlyn.byЕлка была слабо закреплена. Фото: mlyn.by
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Украшенная новогодняя елка рухнула в городе Червень.

Елку недавно установили на главной площади Червеня, украсили шарами и гирляндами. Но, как сообщает mlyn.by, слабо укрепленная новогодняя красавица не выдержала порывистого ветра и рухнула на землю. Это случилось вечером в воскресенье 16 декабря, жители города рассказали об этом в соцсетях. Ветер в Червене был порывистый, достигал 13 метров в секунду. О пострадавших не сообщается.

Одна из елок Вильнюса. Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Одна из елок Вильнюса.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Кстати, в вильнюсском Ужуписе - районе художников и деятелей искусств - в этом году есть “упавшая” елка. Ее так и установили - горизонтально.

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У Дворца спорта открылась новогодняя ярмарка: улитки за полтора рубля, чурчхела за 10 и глинтвейн на французском вине. Целый месяц минчане смогут приходить погреться горячими напитками и перекусить (подробнее)

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