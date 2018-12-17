2018-12-17T10:31:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Сильный снег и мороз до -10 градусов накроют Беларусь

На понедельник, 17 декабря, объявлен желтый уровень опасности
Ирина АВИДОВА
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В ближайшие сутки в Беларуси прогнозируют снег.В ближайшие сутки в Беларуси прогнозируют снег.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Особенно сильные снегопады обещают по западу Беларуси.

Как сообщает Белгидромет, снег будет сильным, кое-где - слабая метель. В результате этого на дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

17 декабря в Беларуси в связи с сильным снегом и снежными заносами на дорогах объявлен желтый уровень опасности.

В понедельник будет облачно. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха -1...-7°С.

В Минске вероятность осадков (снег) 80 - 90%. Слабая метель. Ветер юго-восточный 5 - 10 м/с. Температура воздуха: утром -3...-5°С, днем -3...-5°С, вечером -4...-6°С.

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