2018-12-17T12:01:32+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси будут две рабочие субботы подряд. Объявят ли 2 января выходным?

Решения о переносе рабочих дней в 2019 году пока нет
Ирина АВИДОВА
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Ближайшая рабочая неделя будет шестидневной.Ближайшая рабочая неделя будет шестидневной.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Шестидневная рабочая неделя (17 - 22 декабря) получилась из-за переноса рабочего дня с понедельника, 24 декабря, на субботу, 22 декабря. Дальше белорусов ждут три выходных!

Потом надо будет отработать со среды, 26 декабря, по субботу, 29 декабря. И снова три выходных - праздники 31 декабря, понедельник, и 1 января, вторник.

Возможно, чиновники еще решают, когда белорусам выходить на работу. Пока получается, что в среду, 2 января. Но, например, в прошлом году 2 января давали отдохнуть и переносили этот день на рабочую субботу в январе.

В 2008-м и 2013-м 2 января тоже пришлось на среду, тогда рабочий день сдвигали на ближайшую или следующую субботу.

Решения о переносе рабочих дней в 2019 году пока нет. Неизвестно, объявят ли выходным 2 января.

К слову, в 2018 году был такой график переноса рабочих дней, что за весь год лишь два раза вместо шести остались длинные выходные в четыре дня.

Правительство определились с графиком переноса праздничных дней на 2019 год. 2 января - рабочий день, а недели майских праздников не будет (подробнее)

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