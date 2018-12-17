Туристы простояли на литовско-белорусской границе всю ночь

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Читательница Ирина пожаловалась «Комсомолке», что на выезде из Вильнюса ночью 17 декабря были огромные очереди:

- Мы выехали из Вильнюса на автобусе в Минск в 19.30. Погода была хорошая. Черная пятница прошла, а Рождество не началось, так что ничего не предвещало беды. Но как только подъехали к границе, заметили большую очередь. Водитель кому-то позвонил, а потом обнадежил нас: «Можете ложиться спать, там впереди автобусы стоят с двух часов дня».

Девушка говорит, что в итоге так и вышло: три часа на литовской границе и еще около двух - на белорусской. Домой минчане вернулись в 6 утра вместо запланированных 1.30.

- Чуть раньше в маршрутке выехала моя подруга, мы с ней переписывались, чтобы понять, сколько проведем в этой пробке. В итоге она стояла 7 часов, я - 5. Никто из пассажиров не понимал, почему мы стоим. Пара россиян невничали, что не успеют на поезд.

В белпогранкомитете уточнили, что очереди - нормальная ситуация для этого времени года.

- На рождественские распродажи много людей ездит в Литву и обратно, а из-за ограниченных возможностей пунктов пропуска людям приходится ждать в очередях, - объясняет официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. - К 25 декабря большинство торговых точек перейдут в режим выходного дня, поэтому люди стараются закупиться, ездят в организованные шоп-туры. По итогам года мы фиксируем рост пассажиропотока через госграницу от 5 до 10%.

Кроме того, у наших литовских коллег бывают проблемы с таможенными базами данных - они выходят их строя и это сказывается на пропускной способности. И за час ожидания очередь подрастает очень существенно. Работников у них тоже не хватает, а с учетом того, что люди везут товары, многие из которых декларируются, процедура досмотра затягивается. Сейчас на границе бывают достаточно протяженные очереди как на выезд, так и на въезд (особенно в выходные), поэтому людям нужно перед поездкой уточнять, как и когда лучше ехать, - говорит Антон Бычковский.

На сайте погранкомитета есть информация о том, когда обычно случаются пробки. Если у вас запланирована поездка - лучше мониторить данные об очередях в каждом конкретном пункте пропуска. Эта информация отображается в режиме онлайн и обновляется каждые два часа. Правда, сейчас из-за перегрузки система зависла: много людей интересуются этой информацией.