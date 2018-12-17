2018-12-17T12:05:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Очередь из фур: больше 1700 машин стоит на выезд из Беларуси

Это традиционное увеличение очередей в предновогодний сезон
Ирина АВИДОВА
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На границах сейчас предновогоднии очереди.На границах сейчас предновогоднии очереди.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Больше всего машин накопилось на границах с Литвой и Польшей. По состоянию на 10 часов утра 17 декабря там «застряло» более 770 легковых и более 470 грузовиков соответственно, - сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский пояснил, что очереди на границе традиционно увеличиваются в предновогодний сезон.

- Праздники, отпуска, грузоперевозчики и их контрагенты закрывают контракты. В краткосрочной перспективе, в течение этой недели, очереди сохранятся и даже будут иметь тенденцию к увеличению, - констатировал официальный представитель ГПК, его слова приводит belta.by.

На выезде из Вильнюса ночью 17 декабря были огромные очереди - дорога из Вильнюса в Минск заняла 11 часов. Причины выясняются (подробнее)

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