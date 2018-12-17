Лось пошел по тонкому льду озера. Его спасали сотрудники МЧС

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В воскресенье, 16 декабря, в 13.40 спасателям поступило сообщение о том, что в Мядельском районе на озере Мядель около деревни Волочек под лед провалился лось. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, животное находилось в полынье в 50 метрах от берега и не могло выйти на берег.

Спасатели с помощью специального инструмента и бензопилы прорезали лед в направлении берега, после чего животное выбралось из воды самостоятельно.