2018-12-17T12:19:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Лось пошел по тонкому льду озера. Его спасали сотрудники МЧС

В Мядельском районе из озера достали лося
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Лось попал в ледяной плен. Фото: mchs.gov.byЛось попал в ледяной плен. Фото: mchs.gov.by
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 декабря, в 13.40 спасателям поступило сообщение о том, что в Мядельском районе на озере Мядель около деревни Волочек под лед провалился лось. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, животное находилось в полынье в 50 метрах от берега и не могло выйти на берег.

Спасатели с помощью специального инструмента и бензопилы прорезали лед в направлении берега, после чего животное выбралось из воды самостоятельно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина