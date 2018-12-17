2018-12-17T12:59:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Подростки украли в ТЦ туфли, которые женщина оставила без присмотра, и сдали их в магазин

Вырученные 85 рублей молодые люди потратили на еду
Полина СВЕТЛОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Женщина купила в торговом центре туфли, положила коробку на скамейку и решила позвонить подругам. От скамейки женщина отошла всего на пару минут, а когда вернулась - покупки уже не было. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Милиция нашла подозреваемых в краже. Ими оказались двое 14-летних подростков. Молодые люди заметили коробку с новыми туфлями, открыли ее и увидели чек. Подростки вернули туфли в магазин: чтобы у продавца не возникло подозрений, сказали, что маме туфли не подошли и она попросила вернуть деньги. Им выдали 85 рублей. Деньги парни сразу потратили на фуд-корте в этом же торговом центре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В милиции напоминают, что если вы нашли какие-то вещи в торговом центре, нужно передать их администрации.

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