2018-12-17T13:01:38+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пинске видеоблогера оштрафовали за фан-встречу на площади Ленина

Возле постамента собралось несколько сотен пинских подростков
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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На встречу в видеоблогерами пришли подростки.На встречу в видеоблогерами пришли подростки.
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Встречу организовали авторы YouTube-канала «Топовый Пинск» - братья Илья и Евгений Шарикало. Они снимают скетчи и видео со сценками про подростков. На них подписано более 440 тысяч зрителей. Встреча с пинскими подписчиками состоялась 18 ноября около памятника Ленину в центре Пинска. На нее пришли несколько сотен подростков.

Мероприятие прошло без каких-либо препятствий. Ребята пообщались друг с другом, сняли «сходку» на видео. Но скоро братьями заинтересовалась милиция.

- Данное мероприятие было несанкционировано и организвано с нарушением норм действующего законодательства, - комментирует местному телеканалу «Пинск» Александр Костюкевич, официальный представитель Пинского ГОВД. - Оно не носило каких-то конкретных целей - просто являлось предметом баловства. Решили собрать несовершеннолетних побаловаться, покричать. Это вопиющий случай, он имел большой общественный резонанс.

Подростки остались в восторге от встречи.

Подростки остались в восторге от встречи.

Одного из организаторов встречи оштрафовали на 490 рублей. Сами блогеры ситуацию комментировать отказываются.

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