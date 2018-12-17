Трезвый мужчина убил молотком знакомого из-за испорченного электронного носителя

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Молодой мужчина в Полоцке убил знакомого из-за того, что тот вернул не в надлежащем состоянии вещь, которую брал у него на время. Это произошло в ночь с 13 на 14 декабря в одном из общежитий.

Знакомый воспользовался электронным носителем, который принадлежал 24-летнему мужчине. Когда же вернул вещь, хозяин заявил, что она не в том состоянии, в котором была, когда он ее брал. Вначале между мужчинами разгорелся словесный конфликт, потом перепалка переросла в драку. Хозяин испорченной вещи схватил молоток и нанес оппоненту множественные удары, а потом сам же вызвал скорую помощь.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК Беларуси. Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. - В момент совершения преступления мужчина был трезв.