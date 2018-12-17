2018-12-17T16:23:33+03:00
Общество
КП Беларусь

2 января - рабочий день, а на майские отдыхаем пять дней подряд

Правительство определились с тем, как будем работать в 2019 году
Ирина АВИДОВА
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2 января белорусам надо на работу.2 января белорусам надо на работу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Как будем трудится в 2019 году? Совмин утвердил график переноса рабочих дней. О переносе рабочих дней в 2019 сообщает сайт Министерства труда и соцзащиты.

Рабочие дни в 2019 году переносятся:

6 мая (понедельник) - на субботу 4 мая. Дни отдыха - 5, 6 и 7 мая 2019 года - 3 дня;

8 мая (среда) - на субботу 11 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6, 7, 8, 9 мая 2019 года - 5 дней;

8 ноября (пятница) - на субботу 16 ноября. Дни отдыха - 7, 8, 9, 10 ноября - 4 дня.

Соответственно 2 января в 2019 году будет рабочим днем.

Напомним, в правительстве обсуждали неделю майских каникул. Из графика следует, что и ее не будет.

Рабочие дни в 2019 году переносятся Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рабочие дни в 2019 году переносятсяФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КСТАТИ

«У многих людей в стране зарплата привязана к рабочим дням»

Как говорят специалисты, перенос рабочих дней на субботу на производительности отражается плохо, эффективность труда за час в таких ситуациях падает. Люди привыкли к пятидневке, рабочая суббота превращается в полурабочий день.

- На выходе экономический эффект получается не таким, как хотелось бы. У нас и так много рабочих дней, если сравнивать с другими странами, - сказал нам Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC.

- 2 января - рабочий день, наверное, нерационально. Многие 1 января продолжают праздновать, ходят в гости.

- Все так. Есть много научных исследований, которые показывают, что при создании адекватной системы мотивации люди будут гораздо больше успевать. Но у многих людей в стране зарплата привязана к рабочим дням. Когда были разговоры о том, чтобы ввести новогодние каникулы, как в России, многие эту идею не поддерживали: такая у нас специфика законодательства, что трудящиеся не получили бы зарплату за эти дни. В этом контексте для людей это хорошая новость - их зарплата не пропадет. Но если говорить о будущем, было бы неплохо эту систему менять. Люди должны работать меньше, но эффективнее.

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