В полоцком музее открылась уютная выставка - там показывают теплые узорчатые варежки

Рукавички в черных, белых и серых тонах использовали для работы, а с яркими узорами - для выхода "в люди". Фото: предоставлено Музеем традиционного ткачества Поозерья.

Все рукавички из натуральной шерсти и с аутентичными орнаментами

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«Рукавички носим - ручки не морозим!» - так называется уютная выставка, которая проходит накануне Рождества и Нового года в полоцком Музее традиционного ручного ткачества Поозерья. На выставке представлены вязаные варежки, около тридцати пар. Большая часть экспозиции из коллекции браславского музея. Все рукавички связаны из натуральной шерсти, и орнаменты на них традиционные - геометрические, растительные.

- Большинство рукавичек - из 60 - 70-х годов ХХ века, есть пара довоенных, - рассказывает заведующая музеем Оксана Козел. - Есть несколько варежек без пары, но они интересны необычным орнаментом.

Традиционные орнаменты на варежках несут закодированное послание. Так, розы символизируют молодость, расцвет. Ромбы на рукавичках вывязывали, чтобы привлечь богатство, чтобы земля давала хороший урожай. Жители сельской местности в Беларуси варежки предпочитали перчаткам. В перчатках щеголяли горожане. До войны сохранялась традиция, когда девушки готовили для приданого множество пар рукавичек, чтобы продемонстрировать свое мастерство и вкус, одаривая ими гостей на свадьбе.