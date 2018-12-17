2018-12-17T13:50:37+03:00
Звезды
КП Беларусь

В полоцком музее открылась уютная выставка - там показывают теплые узорчатые варежки

Все рукавички из натуральной шерсти и с аутентичными орнаментами
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Рукавички в черных, белых и серых тонах использовали для работы, а с яркими узорами - для выхода "в люди". Фото: предоставлено Музеем традиционного ткачества Поозерья.Рукавички в черных, белых и серых тонах использовали для работы, а с яркими узорами - для выхода "в люди". Фото: предоставлено Музеем традиционного ткачества Поозерья.
Изменить размер текста:

«Рукавички носим - ручки не морозим!» - так называется уютная выставка, которая проходит накануне Рождества и Нового года в полоцком Музее традиционного ручного ткачества Поозерья. На выставке представлены вязаные варежки, около тридцати пар. Большая часть экспозиции из коллекции браславского музея. Все рукавички связаны из натуральной шерсти, и орнаменты на них традиционные - геометрические, растительные.

- Большинство рукавичек - из 60 - 70-х годов ХХ века, есть пара довоенных, - рассказывает заведующая музеем Оксана Козел. - Есть несколько варежек без пары, но они интересны необычным орнаментом.

Традиционные орнаменты на варежках несут закодированное послание. Так, розы символизируют молодость, расцвет. Ромбы на рукавичках вывязывали, чтобы привлечь богатство, чтобы земля давала хороший урожай. Жители сельской местности в Беларуси варежки предпочитали перчаткам. В перчатках щеголяли горожане. До войны сохранялась традиция, когда девушки готовили для приданого множество пар рукавичек, чтобы продемонстрировать свое мастерство и вкус, одаривая ими гостей на свадьбе.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина