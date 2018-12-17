Александр Мошенский: В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому

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Александр Мошенский - один из самых влиятельных бизнесменов страны. Первое в группе компаний предприятие «Санта Импэкс Брест», которым он сейчас руководит, появилось 25 лет назад. По этому поводу 48-летний бизнесмен дал интервью газете «Вечерний Брест». Рассказал о покупке «Рублёвского» и Березовского сыродельного комбината, а также о перспективах развития бизнеса в Беларуси.

- Такая маленькая страна, как Беларусь, может выживать в современном мире за счет технологичности. 25 лет назад еще были бухгалтеры со счетами... Поверьте мне, люди обучаемы в любом возрасте, было бы желание. И если так, то у них будет возможность устроиться либо на родном предприятии, либо на каком-то другом. Сейчас мы, скорее, входим в фазу нехватки кадров, чем их избытка. В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому. Уезжают за заработками в Польшу, Германию, Россию? Да, конечно. Но ведь в том и смысл модернизации, снижения себестоимости, что без этого здесь нельзя будет заплатить больше, чем платили до этого, - рассуждает Александр Мошенский.

Сегодня в компании Мошенского работает 20 тысяч человек. Годовой оборот холдинга на производстве - больше миллиарда долларов. В ритейле - около 400 миллионов долларов. В этом направлении бизнесмен намерен развиваться. В 2018 году Санта» купила сеть магазинов «Рублёвский».

- В «Рублёвском» профессиональная команда, в следующем году предстоит интеграция этой сети с «Санта Ритейл», ребрендинг под единой торговой маркой, многие объекты ждет реконструкция. Отдельный акцент хотим сделать на категорию «фреш»: свежие продукты по справедливой цене, - делится планами бизнесмен.

В производстве у Мошенского тоже амбициозные планы - стать производителем №1 молока в стране. Один из последних шагов в этом направлении - покупка Березовского сыродельного комбината.

- Ныне «Савушкин продукт» имеет шанс стать лидером в переработке молока (превысить 1 млн. тонн переработки), сыворотки, укрепить позиции в других направлениях. Интересная точка приложения сил - производство глазированных сырков, чем раньше «Савушкин» не занимался, - говорит Мошенский. - Традиции, которые сложились на Березовском комбинате, мы собираемся чтить, лелеять и все хорошее (например, рецептуры) сохранять и переносить на другие заводы группы. Они реально молодцы, их творожный сырок самый вкусный в стране, их глазурь лучшая, и мы это намерены сберечь. Лично вникаю во все вопросы, чтобы ни в коем случае с грязной водой не выплеснуть ребенка. В Березе будет поступательное движение вперед, не революции.