Лукашенко о бюджете: Надо считать каждую копейку

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17 декабря президент заслушал доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год. И потребовал закладывать только необходимые расходы, без расточительства и зазоров.

- Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. И не только в будущем. Мы должны считать каждую копейку, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я из практики знаю, что есть желание у правительства, министров, еще кого-то, кто зависит от бюджета, иметь какие-то резервы, заначки на всякий случай для чего-то. Это категорически неприемлемо. И вы должны были, если это было, исправить за истекшие две недели.

И поручил председателю КГК, чтобы при исполнении бюджета 2019 года на этот вопрос было обращено особое внимание.

- Никаких закупок автомобилей, кроме централизованных. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода ненужные поездки, разъезды и командировки. Надо с этим заканчивать, - потребовал президент, цитирует belta.by. - Хватит ездить по конференциям. У нас практически в каждом государстве, где проходят эти конференции, есть посольства. Ориентируйте их, и пусть они этим занимаются. (...) Поэтому я и поручил посмотреть еще раз план бюджета на 2019 год, чтобы не было никаких излишеств.