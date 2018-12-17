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Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом»
Интригующих матчей много, но они состоятся уже в следующем году
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото: uefa.com
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Прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Жребий определил следующие пары:
«Шальке» - «Манчестер Сити»,
«Атлетико» - «Ювентус»,
«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ,
«Тоттенхэм» - «Боруссия»,
«Лион» - «Барселона»,
«Рома» - «Порту»,
«Аякс» - «Реал»,
«Ливерпуль» - «Бавария».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 - 13 и 19 - 20 февраля, а ответные - 5 - 6 и 12 - 13 марта. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».
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