СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-17T14:49:46+03:00 КП Беларусь

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом» Интригующих матчей много, но они состоятся уже в следующем году Захар ПЛАТОНОВ Поделиться: Add to Flipboard Magazine. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото: uefa.com

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Прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Жребий определил следующие пары: «Шальке» - «Манчестер Сити», «Атлетико» - «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» - ПСЖ, «Тоттенхэм» - «Боруссия», «Лион» - «Барселона», «Рома» - «Порту», «Аякс» - «Реал», «Ливерпуль» - «Бавария». Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 - 13 и 19 - 20 февраля, а ответные - 5 - 6 и 12 - 13 марта. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».