2018-12-17T14:49:46+03:00
Спорт
КП Беларусь

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом»

Интригующих матчей много, но они состоятся уже в следующем году
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото: uefa.comВ штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото: uefa.com
Изменить размер текста:

Прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Жребий определил следующие пары:

«Шальке» - «Манчестер Сити»,

«Атлетико» - «Ювентус»,

«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ,

«Тоттенхэм» - «Боруссия»,

«Лион» - «Барселона»,

«Рома» - «Порту»,

«Аякс» - «Реал»,

«Ливерпуль» - «Бавария».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 - 13 и 19 - 20 февраля, а ответные - 5 - 6 и 12 - 13 марта. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лига чемпионов»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина