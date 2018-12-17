2018-12-17T14:39:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Несвиже в милицейской машине нашли повешенным мужчину

Милиция называет происшествие суицидом
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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По факту проводится проверка.По факту проводится проверка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Информация о ЧП в Несвиже появилась в соцсетях. Сообщалось, что в Несвиже в милицейской машине нашли повешеным мужчину, и к этому причастны сотрудники органов внутренних дел.

В милиции подтвердили информацию о том, что в служебной машине было найдено тело мужчины, которого доставляли в РОВД. По этому факту проводит проверку Следственный комитет. Основная версия - суицид.

- В специально оборудованном отсеке служебной милицейской машины для перевозки лиц находился мужчина, которого доставляли в РОВД за совершение административного правонарушения. Предварительно установлено, что он повесился. По этому факту мы проводим свою внутреннюю проверку. Упор делается на выяснение того, могли ли сотрудники внутренних дел предотвратить трагедию, - прокомментировал изданию МЛЫН.by официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

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