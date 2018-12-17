Кремль: планов полного объединения РФ и Беларуси нет

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объединении России и Беларуси в единое государство не стоит на повестке дня.

- В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров, - подчеркнул Песков, отвечая журналистам, рассматривается ли вопрос очень плотной интеграции РФ и Беларуси с созданием фактически единого государства с общей валютой, и чтобы это государство после 2024 года возглавил президент РФ Владимир Путин. Цитату приводит interfax.by.

- РФ и Беларусь имеют союзнические отношения, Беларусь является нашим братским, самым близким партнером - стратегическим союзным партнером. Беларусь - это наш союзник с большой буквы, - сказал пресс-секретарь российского президента. - Что касается планов по расширению интеграции в рамках Союзного государства, то эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего Союзного государства.