БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, на групповом этапе турнира БАТЭ занял второе место, опередив греческий ПАОК и венгерский «Види» (первым стал «Челси»).
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На жеребьевке БАТЭ был в пуле «несеяных», и среди возможных соперников были такие команды: «Арсенал», «Айнтрахт», «Байер», «Бенфика», «Бетис», «Валенсия», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» (Загреб), «Динамо» (Киев), «Зальцбург», «Зенит», «Интер», «Наполи», «Севилья», «Челси».
В итоге жребий свел БАТЭ и «Арсенал». Любопытно, что борисовчане играли с лондонцами в предыдущем розыгрыше Лиги Европы на групповой стадии.
В Борисове «Арсенал» полурезервным составом выиграл 4:2, в Лондоне хозяева учинили разгром - 6:0.
Первые матчи 1/16 финала пройдут 14 февраля, ответные - 21 февраля. Финальный матч будет сыгран 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».
В четверг БАТЭ обыграл в Греции ПАОК, Фото: Reuters
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