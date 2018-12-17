БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»

БАТЭ сыграет в плей-офф Лиги Европы в третий раз за свою историю. Фото: fcbate.by

Борисовчане снова сыграют с лондонцами. Первый матч состоится 14 февраля

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Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, на групповом этапе турнира БАТЭ занял второе место, опередив греческий ПАОК и венгерский «Види» (первым стал «Челси»).

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На жеребьевке БАТЭ был в пуле «несеяных», и среди возможных соперников были такие команды: «Арсенал», «Айнтрахт», «Байер», «Бенфика», «Бетис», «Валенсия», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» (Загреб), «Динамо» (Киев), «Зальцбург», «Зенит», «Интер», «Наполи», «Севилья», «Челси».

В итоге жребий свел БАТЭ и «Арсенал». Любопытно, что борисовчане играли с лондонцами в предыдущем розыгрыше Лиги Европы на групповой стадии.

В Борисове «Арсенал» полурезервным составом выиграл 4:2, в Лондоне хозяева учинили разгром - 6:0.

Первые матчи 1/16 финала пройдут 14 февраля, ответные - 21 февраля. Финальный матч будет сыгран 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».