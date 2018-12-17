Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске

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На совещании, где рассматривались вопросы бюджетного планирования на 2019 год, президент прокомментировал очередь пенсионеров в Солигорске.

- Мы должны организовать, как в былые времена, чтобы ни один пенсионер, ребенок не остались без внимания. Чтобы не было как в Солигорске. Не знаю, правда или нет - в очередь пенсионеров за какими-то подарками выстроили. Ну что это такое?! Это ненормально! Неужели нельзя организовать, как положено? - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, огромная очередь выстроилась за новогодними подарками в Солигорске 13 декабря. «Беларуськалий» раздавал подарки своим бывшим работникам и пенсионерам. Люди стояли на улице под мокрым снегом с метелью. Каждый подарок весил около 1,5 кг.

Президент напомнил, что нужно посетить всех тех, кто нуждается в помощи.

- Мы должны прийти к людям. Мы должны помнить, что все мы будем пенсионерами и стариками. Молодыми мы уже не будем. Поэтому, пока у нас есть силы, надо по-настоящему отнестись к нашим людям, обратить к этому наших бизнесменов (они всегда поддерживали такие праздники и всегда шли к людям), - сказал президент, его слова приводит belta.by. - А всем остальным надо готовиться к праздникам и провести эти праздники как следует. Там и выходных достаточно будет, чтобы люди могли отдохнуть, уделить больше внимания своим детям. Это главное. (...) Надо просто заниматься своей страной, беречь ее, ценить, не допускать ни в коем случае ухудшения криминогенной ситуации. Чтобы люди могли в эти праздничные и предпраздничные дни спокойно отдыхать.

К слову, после новогодних праздников белорусы выйдут на работу уже 2 января.

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Фотофакт: огромная очередь за новогодними подарками выстроилась в Солигорске (подробнее)